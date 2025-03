Il quadro rubato a Belluno nel 1973 rispunta in un castello inglese. L'ex baronessa ora vuole un risarcimento

Leggi su Open.online

Nelle cantine di unnel Norfolk, che si dice sia stato il «piccolo palazzo di campagna» di re Enrico VIII, giace una Madonna con bambino del 1500, scomparsa dal Museo dinel. Il nome del dipinto, accanto a quello del suo pittore Antonio Solario, è presente nei database delle opere trafugate «più ricercate»: polizia e carabinieri italiani, fino all’Interpol, stanno tentando di rimettere le mani sulda ormai cinquant’anni. Ma pur sapendo esattamente dove si trova, fino a oggi non c’è stato nulla da fare: la signora Barbara De Dozsa, ex moglie del defunto barone de Dozsa, non ha alcuna intenzione di restituirlo. Non di certo gratuitamente: «Il mio ex marito lo acquistò in buona fede nel», è la sua difesa. E il prezzo lo ha già reso chiaro: l’intero valore del, che si aggira intorno ai 100mila euro.