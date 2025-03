Arezzonotizie.it - Il presidio per la Palestina e la critica al Comune che ha ospitato l'ambasciatore israeliano: "L’Occidente è complice"

Leggi su Arezzonotizie.it

Nel tardo pomeriggio di lunedì 10 marzo, alla stessa ora in cui il monumento del Petrarca al Prato sarebbe stato illuminato in segno di solidarietà alla famiglia Bibas, una manifestazione di sostegno allaha avuto luogo in piazza Guido Monaco. Da un lato, ilha voluto.