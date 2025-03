Ilgiorno.it - Il Premio Felice Musazzi esce dai confini: porte aperte alle opere in italiano

Legnano, 11 marzo 2025 – Torna nel 2025 la seconda edizione delCittà di Legnano, ilorganizzato dal Comune di Legnano e dal Comitato per il Centenario della nascita diche ha l’obiettivo di dare un contributo allo sviluppo del teatro in tutte le sue forme e, in particolare, alla conoscenza e alla divulgazione del teatro dialettale che proprio in, fra i fondatori della storica compagnia dei Legnanesi, aveva trovato un maestro e un divulgatore. Ma la novità delè proprio costituita dall’allargamento a una platea più ampia di partecipanti. Rispetto alla prima edizione che si era tenuta nel 2022, la novità è questa volta costituita dall’apertura alla partecipazione di testi anche in lingua italiana, una possibilità che si aggiunge a quella per i lavori scritti nei dialetti di tutta Italia.