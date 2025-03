Lanotiziagiornale.it - Il Portogallo è nel caos, il Parlamento vota la sfiducia al premier conservatore Montenegro finito al centro di uno scandalo finanziario

Per la terza volta in tre anni, ilprecipita nell’incertezza politica. Come già accaduto nel 2023 e nel 2024, il Paese appare destinato a tornare alle urne visto che oggi il, salvo colpi di scena, dovrebbe respingere la mozione di fiducia presentata dal, Luis, in seguito alloche vede coinvolti la moglie e i figli. L’esito appare scontato dal momento che tanto i socialisti che l’ultradetsra di Chega hanno annunciato il voto contrario: se le intenzioni venissero rispettate la mozione verrebbe respinta con 128 voti su 230, sancendo di fatto la fine dell’esecutivo.Loche ha travolto ildelLoriguarda la gestione di Spinumviva, un’azienda per la protezione dei dati creata danel 2021 la cui proprietà è stata trasferita l’anno successivo alla moglie e ai figli: è emerso di recente che l’azienda riceve dei pagamenti mensili da un’impresa di gioco d’azzardo che ha beneficiato un appalto governativo.