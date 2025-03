Ilfattoquotidiano.it - Il portellone del camion si apre all’improvviso in autostrada ed è strage di galline: “Un autentico caos, “

Una scena che ha dell’incredibile, quella che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito in via Orti a Monselice, nel Padovano, domenica sera 9 marzo, intorno alle 22:30. Decine di, alcune morte, altre ferite, sparse sull’asfalto. Un vero e proprio disastro, causato da un guasto al rimorchio di unche, probabilmente, stava trasportando i volatili al macello.“Un”, hanno raccontato i testimoni, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albignasego, che hanno gestito il traffico per evitare ulteriori problemi, e il servizio veterinario di Monselice, che ha prestato soccorso agli animali sopravvissuti. Nella mattinata di lunedì, il Comune è stato chiamato a intervenire per rimuovere due carcasse rinvenute su un marciapiede.