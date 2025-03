Lanotiziagiornale.it - Il piano di Ursula divide la sinistra e spacca in due il Pd di Schlein

Il ReArm Ue che dovrebbere le reni russe, per adesso, ha avuto il sicuro effetto di averto il Pd e diviso il fronte del centro-, quello che in passato era stato battezzato Campo largo, ma che oggi un vero nome non ce l’ha. Le posizioni sono chiare, forse.Per il “no” alsciagurato da 800 miliardi di euro da investire in armi annunciato davon der Leyen, si sono schierati da subito Movimento Cinque Stelle e Avs. Ma questo era scontato, visto che da sempre i due partiti hanno preso una posizione chiara contro il riarmo e contro la guerra in Ucraina.Conte: “IlReArm Ue rischia di portare l’Ue in guerra”“Ciò che serve è una efficiente difesa comune europea e non riarmare i singoli Stati. Così si finisce per arricchire le lobby delle armi senza migliorare la nostra sicurezza.