Linkiesta.it - Il piano di mobilitazione della Polonia per difendersi dall’invasione russa

Leggi su Linkiesta.it

«Il tempopace in Europa è finito, viviamo in un’epoca pre bellica». Donald Tusk lo aveva detto il 7 marzo 2024 al congresso annuale del Partito Popolare Europeo. All’epoca il conflitto in Ucraina si trovava ancora in una fase di stallo, le elezioni americane erano di là da venire e quelle parole vennero tacciate in buona parte dell’Europa occidentale come un’esagerazione bellicista. Esattamente un anno più tardi il primo ministro polacco si è presentato in parlamento per riferire sul temasicurezza. Il contesto è completamente cambiato, gli Stati Uniti hanno mutato di centottanta gradi il loro posizionamento, la linea di difesa ucraina è in netta difficoltà e la possibilità di una guerra innon è più così remota.Tusk ha parlato con toni gravi di una situazione mutata, in cui non si può non considerare che l’alleato più importante ha deciso di cambiare rotta nei confronti dell’Ucraina eRussia, e che questo pone lain una posizione più difficile.