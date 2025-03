Il petrolio è in leggero rialzo Wti a 6614 dollari

Quotidiano.net - Il petrolio è in leggero rialzo, Wti a 66,14 dollari

Ilè in lievequesta mattina. Dopo esser sceso a quota 66al barile in chiusura ieri a New York il Wti oscilla stamani intorno ai 66,14con un progresso dello 0,17%. Il Brent viene scambiato a 69,48al barile con un progresso dello 0,29%.