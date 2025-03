Ilgiorno.it - Il patto tra 15 Comuni. Mobilità senza confini

più coordinata tra Brescia e i 14dell’hinterland. A questo punta il protocollo per la promozione di politiche di mobility management tra idi Brescia e hinterland (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle e San Zeno) della guinta dei sindaci (nella foto). Dopo il lavoro congiunto sulla qualità dell’aria, laentra nell’agenda della consulta territoriale, partendo dalla consapevolezza che su questo tema non si può ragionare in base aiamministrativi. Come spiega Alberto Sutera, mobility management d’area, sono un milione gli spostamenti giornalieri in città, di cui il 20% da e per la prima corona dell’hinterland. "L’obiettivo – ha chiarito la sindaca di Brescia, Laura Castelletti – è incentivare le politiche di spostamento eche riguardano sia il pubblico sia il privato".