Il Parlamento europeo alla resa dei conti sul riarmo Von der Leyen | Il tempo delle illusioni è finito

“La pace nella nostra Unione non può più essere data per scontata. Le prossime settimane e mesi saranno quelle del coraggio, il”. Il tono della presidente della Commissione Ue, Ursula von der, al dibattito di Strasburgo sul futuro della difesa Ue è quello degli eventi solenni. Che la situazione sia grave è chiaromaggioranzaforze europee, ma non tutti sembrano aver recepito il messaggio. A sostegno del piano ReArm Eu si schierano subito i popolari: "Dopo quello che è successo nello Studio Ovale" tra Trump e Zelensky "è evidente che ormai siamo da soli", attacca in aula il presidente del Ppe, Manfred Weber. "Certo, a me piacerebbe vederetruppe con la bandiera Ue, ma questo nel piano ancora non c'è. Il compito della nostra generazione sarà di creare una vera e propria unione della difesa, e il Ppe è pronto a fare la sua parte", sferza il bavarese.