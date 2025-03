Quotidiano.net - Il Papa sta meglio. Sciolta la prognosi: "Ha risposto alle terapie"

Leggi su Quotidiano.net

Sui social e sui blog cattolici è già un tam tam di festeggiamenti, ringraziamenti al Signore e alla Vergine Maria: "la Speranza non delude" è il refrain che si legge un po’ dappertutto.Francesco è fuori pericolo, l’equipe medica che lo segue dal momento del ricovero il 14 febbraio scorso, un team di specialisti del policlinico Gemelli di Roma tra cui il medico curante del, Luigi Carbone, e il chirurgo che già lo aveva operato al colon, Sergio Alfieri, ha deciso di sciogliere finalmente la. Una notizia di per sé positiva poiché significa che non sussiste più il pericolo di vita immediato, anche se già qualche minuto dopo la diffusione del bollettino medico, fonti vaticane si sono comunque affrettate a gettare acqua sul fuoco: "Si tratta di segni positivi nel decorso della patologia, da accogliere con prudenza e cautela, in quanto la polmonite non è ancora superata e il quadro clinico resta complesso, pur non essendo in presenza di pericoli imminenti".