Il Papa ha trascorso una notte tranquilla | lunedì è stata sciolta la prognosi

Francesco haunae si è svegliato intorno alle 8, Lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo 25 giorni di ricovero al Gemelli per una broncopolmonite bilaterale,la. I medici confermano che la situazione resta complessa, ma il Pontefice «non è in pericolo di vita immediato» e le sue condizioni continuano a migliorare. Gli esami del sangue e la risposta alla terapia farmacologica evidenziano progressi, sebbene il trattamento proseguirà ancora in ospedale. La Santa Sede ha ribadito che il quadro clinico è stabile e i miglioramenti si sono consolidati.Articolo completo: Ilhaunaladal blog Lettera43