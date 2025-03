Ilfattoquotidiano.it - “Il Papa è morto, al Gemelli nun ce sta”. “Sei un cretino, un mentecatto”. Alla Zanzara scontro infuocato tra Er Bombolino e Parenzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalle lande di Tiktok alle cronache del mainstream il passo è breve: lo conferma il tiktoker Er, al secolo Luca Antonio Domenici, che col suo amico Giuseppe Basile, noto sulla piattaforma video cinese come Ottavo re di Roma, si è improvvisato giornalista d’assalto facendo un blitz al Policlinicoper verificare le condizioni di salute diFrancesco. La sentenza dei due novelli Bob Woodward e Carl Bernstein è presto detta: il Santo Padre “è”, perché non ci sono sue foto e i giornali “non ce lo dicono”, mantra imprescindibile dei compolottisti da oltre un decennio.Ospite della, su Radio24, Domenici, che nella vita vende essenze profumate, ribadisce la sua tesi: “Io sono un cittadino normale come tutti gli altri che vogliono sapere la verità. Sono famosissimo su Tiktok perché ci metto la faccia senza vergogna.