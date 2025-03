Linkiesta.it - Il pacifismo baro di Conte, e la tragicommedia della sinistra sulla difesa europea

La gran commedia all’italiana del centroapproda oggi a Strasburgo, dove Giuseppeva a protestare contro «l’Europa guerrafondaia», come scrive su Facebook l’eurodeputato contiano Mario Furore, nomen omen. L’ex presidente del Consiglio si è fatto accompagnare da cinquanta parlamentari italiani (chissà quanti scontrini, chissà quante rendicontazioni delle spese a carico dei cittadini italiani) con i quali – ha annunciato Pasquale Tridico via email ai colleghi eurodeputati – oggi alle 11.30, al grido di «NoRearmEU»,farà una sceneggiata in favore di telecamere (e anche di una potenza straniera) davanti l’Emiciclo di Strasburgo, e trasformerà in curva sud la tribuna ospiti dell’Aula al momento dell’intervento di Ursula von der Leyen.Giuseppeha lanciato un’Opa suldiciamo così di(mentre il vecchio sodale Matteo Salvini l’ha lanciata sul mondo bruno, di destra), nello smaccato tentativo di strappare voti allapiù radicale di Nicola Fratoianni e naturalmente al competitor numero uno, il Partito democratico di Elly Schlein.