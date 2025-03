Formiche.net - Il nuovo patto sociale passa per l’intelligenza artificiale. L’intervento di Brunetta

Jean Monnet ci ha insegnato che “l’Europa si è forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi”. Questa citazione risuona profondamente, oggi più che mai, in un momento storico complesso e cruciale per il nostro continente, e non solo.Ma, spesso si dimentica che molte delle soluzioni che hanno plasmato l’Unione Europea durante periodi difficili hanno avuto origine proprio dall’Italia.Penso, tra gli altri, al Consiglio europeo di Roma del 1975, che ha aperto la strada all’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, all’Atto Unico Europeo scaturito dalla riunione conclusiva del semestre italiano di Presidenza Ue di Milano (28 e 29 giugno 1985). O al vertice dei Capi di Stato a Roma (14 e 15 dicembre 1990) che pose le basi per la firma del Trattato di Maastricht, avvenuta il 7 febbraio 1992.