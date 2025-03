Serieanews.com - Il “nuovo” Harry Kane: segna solo triplette, piace alle italiane ed incanta l’Europa

Ilchel’Italia eintera:Il “ed– SerieAnewsQuando si parla di attaccanti di livello mondiale, due nomi su tutti vengono subito in mente:e Erling Haaland. Il primo, ex capitano del Tottenham ora al Bayern Monaco, è un maestro nelre gol, uno dei più completi della sua generazione.In questa stagione,ha già messo a segno 30 gol: 21 in Bundesliga in 23 partite e 9 in Champions League in 10 gare. Il secondo, Haaland, fenomeno del Manchester City, continua a impressionare con una media realizzativa pazzesca: 28 gol in 36 partite, di cui 20 in Premier League e 8 in Champions.Entrambi sembrano inarrestabili e dominano i tabellini dei migliori bomber d’Europa, ma dietro di loro c’è un nome che sta iniziando a far parlare di sé: Mika Biereth, iltalento che sta conquistando la scena in Francia.