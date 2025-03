Metropolitanmagazine.it - Il New York Times ha pubblicato la lista di parole proibite da quando Trump è presidente: tra queste “donna” e “ispanico”

Il Newhaunadi termini che, daDonaldsi è insediato alla Casa Bianca, ha bandito dai documenti ufficiali. O meglio, quelleche sono entrate in una vera e propria black list. Infatti, se precedentemente sono apparse in memorandum governativi, in linee guida ufficiali e non ufficiali delle agenzie e in altri documenti, ora verranno vietate. L’ordine dall’alto prevede inoltre la rimozione didai siti web rivolti al pubblico e l’eliminazione di altri documenti, come i programmi scolastici in cui potevano essere inclusi. L’analisi ha coinvolto la ricerca di cambiamenti su oltre 5.000 pagine in totale, ma non ha coperto l’intera presenza web del governo federale. Inoltre, le pagine sono state acquisite per il confronto all’inizio di febbraio, e potrebbero essere state apportate ulteriori modifiche da allora.