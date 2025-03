Ilnapolista.it - Il Napoli ha un problema di mira, servono otto tiri e mezzo per segnare un gol. Peggio pure del Torino

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha undiperun gol.delSe non segni, è dura. Lo ha ripetuto Conte domenica dopo la vittoria sulla Fiorentina ma anche in altre circostanze. Ilha una percentuale realizzativa bassa. L’11,9% deifinisce in rete. L’Atalanta è al 15%, l’Inter al 14,1. In queste ultime dieci giornate gli azzurri devono aggiustare lasennò sono dolori. Domenica scorsa, ad esempio, sia Raspadori sia Simeone si sono divorati due gol da soli davanti a De Gea.Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Il, secondo in classifica a un punto dall’Inter con 18 vittorie in carnet e diciassette settimane complessive in testa, ha problemi in fase di realizzazione. Costruisce tanto, crea, invade la trequarti e anche l’area, ricama cross su cross e sa anche schiacciare gli avversari, ma tira e segna molto meno innanzitutto rispetto alle rivali per lo scudetto.