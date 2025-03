Terzotemponapoli.com - Il Napoli e le nerazzurre

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildi Conte a meno 1 dall’Inter: di seguito il commento di Mario Zaccaria, presidente dell’USSI Campania, tratto dal portale www.magazine.com. Il verdetto dell’ultima giornata di campionato è chiaro: lo scudetto rimane un affare a tre. Inter,e Atalanta si giocheranno – presumibilmente fino all’ultimo minuto dell’ultima partita del torneo – il primo posto in classifica. La Juventus dopo la scoppola subita in casa dai bergamaschi appare definitivamente tagliata fuori. Un finale così non si vedeva da anni e non si può non dire che quello che stiamo vivendo, indipendentemente da come andrà a finire, sia uno dei tornei più divertenti ed esaltanti che si possano ricordare e che è destinato a rimanere nella memoria collettiva di tutti gli appassionati”.Inter,e Atalanta Mancano dieci partite al termine del campionato.