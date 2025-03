Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la lotta per il titolo: l’opinione di Carratelli

Ilvisto da.Mimmo, tra i più illustri giornalisti sportivi partenopei, è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo- II Tempo’. “-Fiorentina? Mi è piaciuto ile mi era già piaciuto contro l’Inter. Peccato per le troppe occasioni perse e per la sofferenza nel finale ma va bene così. Ora si allunga la panchina e soprattutto ilè camaleontico”.Come e dove può migliorare questo?Su cosa si può migliorare: “Bisogna solo tenere alta la tensione, ora servono i vari Okafor, Billing, Gilmour. In attacco non siamo all’altezza di Inter e Atalanta ma già in passato Conte, ai tempi di Juventus, riuscì a vincere senza grandi attaccanti”.Inter,e AtalantaSullaScudetto: “Vorrei assistere agli allenamenti delche adesso sono proibiti, Conte custodisce i suoi segreti giustamente, ai miei tempi stavamo sempre con la squadra.