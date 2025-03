Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e le ultime prestazioni di Raspadori

e il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Tre parole, ma suffragate da 60 punti in classifica e soprattutto da una quantità extra large di fatti. «Fidatevi di me».ha rotto gli indugi dopo la vittoria con la Fiorentina. Col duplice intento di massimizzare la compattezza dell’ambiente intorno al. E togliersi qualche sassolino dalle scarpe, avendo tollerato per sette mesi delle critiche a suo giudizio infondate e che il tecnico leccese non si aspettava nemmeno di ricevere”. Quandoè arrivato a“Sulla panchina azzurra l’ex ct della Nazionale era arrivato infatti con la difficile missione di rimettere in linea di galleggiamento una nave affondata. E invece ha dovuto convivere spesso con un clima di inopinato scetticismo, che si è appoggiato di volta in volta su diverse e sovente strumentali motivazioni.