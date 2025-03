Ilrestodelcarlino.it - Il modello Fornino-Valmori: "Una realtà speciale"

"Sono rimasta profondamente colpita dalla qualità della struttura e dei servizi offerti ma, soprattutto, dalla dedizione e dall’attenzione degli operatori che vi lavorano. Unadavvero, in cui fanno la differenza la cura dei dettagli, la costruzione di percorsi personalizzati per ciascun ragazzo e la capacità di essere perfettamente integrata con la comunità circostante". Queste le parole usate dalla consigliera regionale dem Valentina Ancarani subito dopo la visita alle strutture della Fondazionedi Forlimpopoli. Ancarani, che è vice presidente della VI Commissione ‘Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura’ in seno all’assemblea legislativa regionale, è stata accolta dal fondatore Vincenzoe da Luca Versari, presidente della Cooperativa ‘Insieme per crescere’.