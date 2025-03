Quotidiano.net - Il mistero di Andromeda XXXV, scoperta la galassia più piccola: perché sono in discussione vecchie teorie

Roma, 11 marzo 2025 – E’ la piùe debole mai individuata tra le galassie satelliti di(la vicina della Via Lattea). La recente e inaspettatadi, come è stata chiamata, invece di chiarire dubbi, sta mettendo inalcunesulla formazione e l'evoluzione di questi oggetti celesti. Non a caso l’eccezionale, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, ha portato molte più domande che risposte. A guidare lo studio Marcos Arias dell'Università americana del Michigan, che ha analizzato la nuovagrazie al telescopio spaziale Hubble, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea. Finora, per motivi di distanza, le satelliti della Via Latteastate l'unica fonte di informazione sulle piccole galassie come: le altre scoperte attorno adpiù grandi e luminose.