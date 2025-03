Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso “problema notturno” che ha fermato i tre azzurri del getto del peso agli Europei di atletica: “Preferisco non parlarne”

Un vero e proprio flop. Ildelmaschile azzurroindoor diad Apeldoorn è stato molto deludente. Leonardo Fabbri non si è nemmeno qualificato per la finale, Zane Weir è invece arrivato ultimo, mentre Nick Ponzio si è posizionato soltanto al sesto posto. Il motivo di questa debacle è legato a uno strano ““, di cui però si sa ancora ben poco.“Stanotte ho avuto unnon. Spero che mi serva da lezione quello che è accaduto”, ammetteva il giorno dell’eliminazione uno sconsolato Fabbri. Dichiarazione molto simile anche per chi in finale almeno ci è arrivato, ossia Zane Weir. Ponzio invece ha affidato ai social il suo pensiero espresso nella didascalia di una foto: “In finale. Notte molto difficile e successive qualificazioni”.