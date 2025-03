Gamberorosso.it - Il mio rituale di digiuno come autoguarigione

Quando ho la sensazione che tutto frani intorno a me ho bisogno di puntellarmi a terra per non volare via. Succede di rado, ma succede, e allora devo agganciarmi a qualcosa di reale, di tangibile. La cosa più tangibile che ho è il mio corpo; riprenderne il valore organico mi consente di concentrarmi sull'essenziale, eliminando tutto quel che mi distrae da quel me concretissimo che sa mettere delle dighe ai pensieri per non esserne travolto. Ridotta all'osso, riesco a ritrovare la lucidità. Dunque mi rivolgo al cibo, alla sua assenza, alla sensazione della fame, alla vertigine delun percorso di risanamento. Eliminare il superfluo - i chili presi - ignorare le tentazioni, concentrarmi sulle funzioni essenziali mi aiuta a giungere a quella chiarezza che sento necessaria. Ritrovo il centro e la voluttà della rinuncia.