Il mio matrimonio è stato perfetto ma mi infastidisce molto quello che ha fatto un'invitata con il mio bouquet": la storia su Reddit

C’è una sezione suche si chiama “Wedding” e non serve avere una perfetta conoscenza dell’inglese per dire che si parla di matrimoni. Si tratta di un argomento che ha moltissimo successo e quasi ogni post della sezione crea dibattiti. Stavolta, a parlare è una sposa e lo fa sei mesi dopo il. Oggetto, il suo. Che è successo? Intanto, la donna avevarealizzare un mazzo più grande per sé e altri più piccoli per le damigelle. La sposa ricorda che, a un certo punto della giornata, ha pensato che il suosi fosse sciupato ma sul momento non ci hacaso.Sei mesi dopo ha capito come mai: “Una delle invitate ha preso i miei fiori e li ha usati per fare una foto. Non ricordo se sia successo prima o dopo la cerimonia, ma i miei fiori erano sempre nella mia suite e uscivano solo se li tenevo io”.