Mentre in Italia si corre contro il tempo per mettere insieme gli stadi per l'peo del 2032, Napoli rischia di stare fuori mentre ilSan Siro si è trasformato in un tormentone senza fine per Milan e Inter, in Premier League viaggiano al doppio della velocità. E non badano a spese anche dove i ricavi da ticketing sono già all'altezza del meglio d'pea. Guai a fermarsi, anche a costo di rottamare impianti iconici come Old Trafford.Ilha annunciato l'intenzione di costruire unimpianto da 100mila posti salutando per sempre il 'Teatro dei Sogni'. Eppure le soddisfazioni non mancano per i Red Devils che nel 2024 hanno ricavato dallodi proprietà 129 milioni di, quinto club inpa. "Il nostroattuale ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale - ha spiegato Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del-.