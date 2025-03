Il Manchester United lascia l’Old Trafford | presentato progetto di un nuovo stadio da 100mila posti

Leggi su Sportface.it

Ilsembra davvero deciso a cambiare pagina, a costo anche di tagliare con la storia: i Red Devils, infatti, sono pronti aree hannoildi unoche punta a essere “iconico”. In effetti, già le cifre fanno girare la testa: investimento da due miliardi di sterline per un impianto che potrà ospitarepersone. Il club ha preso questa decisione dopo un lungo processo in cui sono state valutate due opzioni, costruire unimpianto o rinnovare, scegliendo infine per la prima. Il processo ha anche visto un dialogo con coloro che si sono occupati di alcuni dei “restyling” più importanti degli ultimi anni in termini di stadi, come il Santiago Bernabeu di Madrid.Sarà Foster e Partners a occuparsi del, dopo aver curato anche il Wembley Stadium, inaugurato nel 2007, e il Lusail Stadium, che ha ospitato la finale dell’ultimo mondiale in Qatar.