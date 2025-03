Lapresse.it - Il Manchester United dice addio al ‘Teatro dei Sogni’, l’Old Trafford sarà demolito

spegnerà presto i riflettori per riaccendersi di nuova luce. Il ‘Theatre of Dreams’, palcoscenico calcistico di mille battaglie e mille storie, cederà il posto ad un ‘gigante’ che, sulle ceneri del luogo più iconico del calcio europeo e mondiale, è pronto in tutta la sua magnificenza ad ad abbracciare di passione tutti i tifosi innamorati del pallone. Pur tradendo un velo di malinconia, ilha svelato oggi i piani per costruire il ‘più grande’ stadio di calcio del mondo, un’arena avveniristica da 100.000 posti che supererebbe per capienza quella di Wembley. E non solo. Secondo i piani, lo storico club inglese ha reso noto sul proprio portale quello che era nell’aria da tempo, ovvero la scelta di costruire il nuovo impianto nell’area del suo iconico Old