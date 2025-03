Ilfattoquotidiano.it - Il M5s al Parlamento Ue con cartelli contro il piano di riarmo. Conte: “Ursula von der Leyen ci sta portando verso un’escalation militare”

Prima si sono riuniti davanti la sede deleuropeo di Strasburgo srotolando uno striscione che recita “Basta soldi per le armi”. Poi la delegazione del Movimento 5 stelle aleuropeo, assieme ad altri deputati e senatori del M5s in Italia ed eurodeputati del gruppo The Left, ha protestato dalle tribune nell’aula della plenaria a Strasburgostando ildiUe. Sugli spalti anche il leader Giuseppe, mentrevon derspinge l’Ue alla vigilia del voto sulla risoluzione su “Rearm Europe“, ilin cinque punti da 800 miliardi di euro per aumentare la spesa europea nel settore della difesa, già approvato dal Consiglio europeo del 6 marzo.“Non è vero che l’Europa investe meno della Russia, è vero che investiamo peggio. Se ci fossero governanti seri dovrebbero ritrovarsi per settimane e mesi e tirar fuori un serio progetto di difesa comune, con un’unità di comando che non vorranno raggiungere”, ha detto il presidente del M5s, Giuseppea Strasburgo.