Cultweb.it - Il leggendario Old Trafford non ci sarà più: il Manchester United costruirà un nuovo stadio (e sarà gigantesco)

Il, una delle squadre inglesi più titolate al mondo, ha deciso di dire addio a Old, loche lo ha ospitato dal 1910, per costruire un impianto all’avanguardia da 100.000 posti, il più grande del Regno Unito. Il progetto, annunciato ufficialmente dal co-proprietario Sir Jim Ratcliffe, punta a realizzare “il più grandedi calcio al mondo” ecostruito accanto all’attuale Old, che verrà demolito una volta completati i lavori. Il club continuerà a giocare nel suo storico impianto fino al termine della costruzione, prevista tra cinque anni.L’architettura delfirmata dallo studio Foster and Partners, celebre per progetti come ilWembley Stadium e il Lusail Stadium in Qatar. Il designcaratterizzato da una copertura ad “ombrello” e da tre mastodontiche strutture denominate “tridente”, alte 200 metri e visibili fino a 25 miglia di distanza.