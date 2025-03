Ilrestodelcarlino.it - Il labirinto di lavanda più grande d’Italia è in Veneto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Padova, 11 marzo 2025 – Un’esperienza tra storia e sogni a contatto con la natura. Non si tratta di untradizionale, dove ci sono diverse strade tra cui poter scegliere per raggiungere l’uscita, ma di un’unica via da percorrere che assume molteplici significati metaforici. Nel territorio comunale di Bovolenta, nel padovano, spicca ildipiùdi Valentina Galesso, titolare dell’azienda ‘Va Oltre’, che s’ispira a quello del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres, cammino iniziatico dei Templari. Con gli oli essenziali della pianta produce poi creme e lozioni per la cura di sé, e, immersi tra i profumi di, organizza corsi di yoga, meditazione e concentrazione oltre che esperienze formative di coaching. La scelta di Valentina dalla moda al ‘ritorno’ in campagna Il viaggio di Valentina Galesso comincia lontano dai campi verdi di Bovolenta, tra le luci scintillanti della moda.