Il giudice di pace annulla la multa: "Quell'autovelox non è omologato"

Cesena, 10 marzo 2025 – Il famigerato autovelox sulla statale Adriatica, in direzione Rimini-Ravenna, ai piedi del ponte di Cesenatico, miete vittime dal maggio 2023. Migliaia di verbali e targhe immortalate da un implacabile occhio elettronico, punti patente persi e automobilisti esasperati che hanno protestato con esposti e denunce. Ora, però, arriva un colpo di scena: ildidi Forlì, Andrea Biavati, hato una sanzione, sollevando una questione che potrebbe travolgere tutti gli autovelox in circolazione. La vicenda riguarda un avvocato cervese del foro di Ravenna, Massimo Martini,to il 27 giugno 2024 mentre percorreva quel tratto di strada ai 72 orari, superando di 22 km/h il limite imposto. Risultato? Unada 189 euro (se pagata entro cinque giorni) e tre punti in meno sulla patente.