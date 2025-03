Ilrestodelcarlino.it - Il giallo della baronessa: interrogatorio a Londra, sentito reporter australiano

Macerata, 10 marzo 2025 – Anche il giornalista investigativoDalber Hallenstein è stato ascoltato dalla procura di Macerata nell’ambito dell’inchiesta, riaperta alcuni mesi fa dopo 44 anni, sulla morte nel novembre 1980 dell’exRothschild, Jeanette Bishop May esua segretaria, la friulana Gabriella Guerin. Lo riferisce il CorriereSera, che ha avuto un colloquio con l’ex inviato del Sunday Times. Quest’ultimo, con la collega Gitta Sereny, investigò a lungo sulla doppia scomparsa. Secondo ildalla Procura di Macerata, “l’inchiesta giudiziaria condotta all’epoca presentava molte carenze, anche per i grandi limiti tecnologici di allora”. Hallenstein riferisce poi al CorriereSera che “quando Jeannette e il marito Stephen May comprarono il rustico a Schito (nei pressi di Sarnano), tutti rimasero stupiti che una coppia così distinta comprasse un rudere in un luogo così modesto”.