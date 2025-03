Biccy.it - Il Gattopardo: RaiPlay tira una frecciatina a Netflix

Leggi su Biccy.it

La Rai in questi anni ha intrapreso un processo di svecchiamento così efficace da arrivare addirittura a fare del dissing. È tutto vero. È successo citando Il, titolo che hanno in archivio sue che in questi giorni è virale su.Ovviamente i due prodotti sono diversissimi fra loro e hanno in comune solo l’adattamento al celebre romanzo del 1958 scritto da Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Suc’è il film pubblicato nel 1963 con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, mentre sula miniserie di sei puntate con Kim Rossi Stuart e Deva Cassel. A lanciare laal prodotto diè stato il profilo Instagram diche ha scritto: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Ilrimane sempre lo stesso: Visconti, Lancaster, Delon, Cardinale.