Panorama.it - Il Gattopardo, dove si trovano le location della serie Netflix

Leggi su Panorama.it

Se c’è una cosa che The White Lotus ci ha insegnato, è che unaTV può trasformare una destinazione in una meta da sogno. Il resort di Taormina, diventato iconico grazie alla produzione HBO, ne è la prova. Ora, un fenomeno simile sembra coinvolgere Il: laha riportato la Sicilia sotto i riflettori, accendendo la curiosità di viaggiatori da tutto il mondo. Non ci sono ancora dati ufficiali su un boom turistico, ma una cosa è certa: l’isola ha ritrovato una visibilità internazionale che potrebbe tradursi in un nuovo afflusso di visitatori.L’atmosfera aristocratica, i palazzi storici e i paesaggi mozzafiato raccontati nellahanno acceso il desiderio di esplorare la vera Sicilia, quella fatta di storia e tradizioni secolari. Luoghi come il sontuoso Palazzo Comitini a Palermo, il magnifico Palazzo Biscari a Catania e l’incantevole isola di Ortigia a Siracusa stanno diventando oggetto di ricerca per chi vuole ripercorrere le tracce del Principe di Salina.