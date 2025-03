Ilgiorno.it - Il Fungo rinasce tra polemiche e perplessità

Il recupero dell’edificio noto come ildi Garbatola rappresenta senza dubbio una svolta per il territorio, ponendo fine a decenni di degrado e incertezze. Tuttavia, mentre l’amministrazione comunale celebra il risultato raggiunto, emergono critiche esu alcune scelte legate alle opere pubbliche compensative e alla gestione dell’intervento.L’iniziativa, che ha finalmente trovato un investitore privato disposto a riqualificare l’area, è stata accolta con favore anche dall’opposizione, che da tempo sosteneva la necessità di avere un proprietario in grado di intervenire. Tuttavia, secondo la Lega Nerviano, alcune dichiarazioni dell’attuale amministrazione risultano quantomeno parziali e non raccontano tutta la verità dei fatti. Se da un lato si sottolinea con enfasi che dopo oltre trent’anni verranno realizzate opere pubbliche a beneficio della collettività, dall’altro si omette di dire che tale intervento non era stato possibile prima a causa di una procedura fallimentare che aveva portato l’immobile all’asta.