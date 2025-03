Agi.it - Il Foro Italico raddoppia per gli Internazionali di Tennis

AGI - "Da 10 ettari abbiamo portato il site a 20 ettari. Fino a oggi poteva contenere circa 33 mila persone. Da quest'anno saranno 55 mila. Avremo 34500 posti a sedere, ben 7500 in più del 2024. Inoltre nel 2025 avremo 21 campi con 4 campi in più rispetto allo scorso anno". Lo dice il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, alla presentazione del nuovo progetto per gliBnl d'Italia 2025 presso il Circolo deldel. "Abbiamo pensato poi di portare tre campi daall'interno dello Stadio dei marmi. Un piccolo centrale da 3000 posti e due campi secondari da 800 posti", spiega ancora Mezzaroma. Che annuncia anche che "sotto il Ponte della musica allestiremo due campi di allenamento con relative tribune per allargare gliverso il fiume e altre parti della città".