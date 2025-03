Lanazione.it - Il Festival. Note elettroniche dedicate a Berio

Tre giorni da capitale della musica elettronica, in omaggio a Luciano. L’associazione Tempo Reale lancia “Magnetica”, ilda domani a sabato, con oltre 40 artisti e creativi, talk, sessioni in studio e concerti. Quest’anno ricorre infatti il centenario della nascita di Luciano, figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. Per l’occasione è stato preparato un ricco programma di eventi, concerti e iniziative in Italia e all’estero, tra cui ilLucianodi Radicondoli (Siena), Milano Musica, Romaeuropa, Palermo e prestigiosi appuntamenti internazionali a Lisbona, Buenos Aires e Montréal. In questo contesto, nasce a Firenze “Magnetica“, un nuovo progetto ideato da Tempo Reale, che trasformerà la città in un polo d’attrazione per la scena elettronica italiana contemporanea, insieme a compositori e ricercatori, in un dialogo aperto tra innovazione, sperimentazione e divulgazione.