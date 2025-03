Ilrestodelcarlino.it - "Il fast fashion è sfruttamento" . Il lato oscuro della moda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel frenetico mondo, ilè come una calamita irresistibile. Sembra un sogno, le tendenze cambiano in fretta e i capi di abbigliamento vengono messi in vendita a prezzi incredibilmente bassi. Ma dietro alla promessa di un guardaroba sempre nuovo, si nascondono molti segreti sulle condizioni di lavoro ma soprattutto su quello che causano all’ambiente. Infatti la velocità con cui questi capi vengono creati, consumati e scartati alimenta una spirale die inquinamento che mette sempre di più in pericolo la sostenibilità del nostro futuro. Per definire tutto ciò si usa il termine, un ciclo accelerato e senza sosta di progettazione, produzione e fornitura che i brand hanno sviluppato per incoraggiarci a comprare i loro prodotti a basso costo e bassa qualità.