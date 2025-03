Donnapop.it - Il dramma della malattia di Vittorio Sgarbi: ricoverato dopo aver perso molti chili, ecco cosa ha

Leggi su Donnapop.it

succede a? Lalo costringe a letto e ultimamente ha; in una recente intervista ha raccontatovoglia dire convivere con la depressione.Il noto critico d’arte si è raccontato ad Antonio Gnoli via Robinson e ha parlato delle condizioni di salute; da tempo, in effetti,è sparito dai salotti televisivi che ha sempre frequentato. In tanti hanno pensato che fosse una scelta di linea editoriale, ma la realtà è diversa: non sono gli interventi spesso fuori le righe adlo allontanato dal piccolo schermo, bensì la sua.In quest’ultimo periodo,ha affrontato un’operazione al cuore e un cancro alla prostata; condizioni di salute delicatissime che lo hanno fatto cadere in depressione. Ma come sta oggi?le sue parole: “La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare”.