Ilfattoquotidiano.it - Il debito per riarmare l’Europa sarà un enorme fardello ambientale per i posteri

L’economia di guerra dà la priorità alla produzione di beni e servizi per sostenere gli sforzi militari a scapito di altri settori. Essa comporta un riassetto economico in netto contrasto con il Green Deal e la crescita sostenibile che, in direzione opposta, mirano al benessere, sociale ed economico a medio e lungo termine. Il riarmo europeo è perciò destinato a frantumare non solo la società civile, ma anche le politiche ambientali europee. È la tomba di qualsivoglia mitigazione del riscaldamento globale e dell’adattamento al clima che cambia.Una economia di guerra dirotta grandi risorse – finanziarie, materiali, morali – verso la produzione e l’uso delle armi. La prima, inevitabile conseguenza è lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Per produrre armi sono necessarie grandi quantità di materie prime, dai metalli ai combustibili fossili e agli elementi rari, la cui frenetica estrazione danneggia gli ecosistemi.