Pisatoday.it - Il Cus Pisa celebra le sue atlete: sei giocatrici convocate nella nazionale di hockey

Leggi su Pisatoday.it

Grandi soddisfazioni per il Cus, chedue importanti traguardi: seidell’su prato sono statein, mentre la squadra femminile di calcio a 5 ha raggiunto la salvezza matematica in Serie B.SEI CUSSINE PER LA MAGLIA AZZURRA.giornata di lunedì.