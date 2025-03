Fanpage.it - Il consigliere del governo Meloni: “Non abbiamo alternative a Starlink, soluzioni Ue oggi non competitive”

Il professor Mariano Bizzarri è una delle voci più ascoltate dalin materia di aerospazio, nel suo ruolo di coordinatore del Comint, il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, istituito sotto la presidenza del Consiglio. Parlando con Fanpage.it, Bizzarri dice che l'Italia non haa siglare un accordo, per affidare ai satelliti didi Elon Musk le comunicazioni sensibili, tra cui quelle dei nostri sistemi di Difesa. Bizzarri stronca le ipotesiemerse negli ultimi giorni, come quella di un'intesa con Eutelsat: "Sono voci messe in giro solo per far crescere il titolo dell'azienda francese in Borsa"