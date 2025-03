Thesocialpost.it - Il conduttore russo Solovyev insulta Pina Picierno dopo la mancata ospitata da Giletti: “Idiota patentata”

Leggi su Thesocialpost.it

il blocco della sua partecipazione a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimosu Rai3, il giornalistaVladimirha risposto con pesanti attacchi contro la vicepresidente del Parlamento europeo,.Leggi anche: Prodi vuole l’esercito europeo, la risposta di Marco Rizzo: “Fatelo giocare a soldatini in una Rsa”Le parole die la decisione della RaiNella giornata di ieri, l’eurodeputata del Partito Democratico ha pubblicato un tweet in cui ha espresso soddisfazione per la decisione di Rai di impedire l’intervento di: “Grazie ai vertici Rai e ai deputati del Pd in Commissione di Vigilanza Rai per aver evitato di dare voce a uno dei peggiori propagandisti putiniani. La libertà di stampa o di parola non c’entra nulla. Vladimirè il megafono di Putin sulla tv Rossija 1, non è un giornalista.