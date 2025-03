Lanazione.it - Il Concerto di Beneficenza di Voceincanto “L’Armonia che unisce”

Arezzo, 11 marzo 2025 – L’Associazioneaps e Caritas Arezzo vi invitano a partecipare ad undedicato alla Solidarietà. L’appuntamento, ad ingresso libero, è fissato per Sabato 15 Marzo 2025 alle ore 21:00 nella Chiesa di San Michele. Vi sarà la possibilità di “ascoltare e vedere” la musica grazie alla partecipazione di tutte le formazioni corali dell’AssociazioneLa musica ha il potere di unire, emozionare e abbattere le barriere. Ed è proprio con questo spirito che l’AssociazioneAPS invita tutta la cittadinanza aldiche”, un evento speciale dedicato alla Caritas di Arezzo, in programma il 15 marzo 2025 alle ore 21:00 nella suggestiva Chiesa di San Michele, in Piazza San Michele 2 ad Arezzo. Sarà una serata all’insegna della condivisione e della bellezza, in cui le voci di tutte le formazioni corali dell’Associazione si uniranno per regalare un viaggio musicale tra tradizione e spiritualità.