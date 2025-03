Quotidiano.net - Il Codacons contro Grande Fratello e Lorenzo Spolverato si sveglia solo adesso: che senso ha la richiesta di chiusura anticipata?

Ilchiede ladel. E già questa frase dovrebbe far riflettere sul fatto che un reality show possa essere al centro di un’associazione che dovrebbe tutelare i consumatori indecisamente ampio. Se poi si considera che questaarriva dopo oltre cinque mesi dall’inizio del programma e a sole tre settimane dalla sua conclusione, si sconfina nella surrealtà. Che viene poi del tutto raggiunta quando si va a vagliare le motivazioni dell’esposto presentato dalall’Agcom: i comportamenti violenti e irrispettosi di. Comportamenti che il concorrente - che è stato premiato con il titolo di primo finalista del programma condotto da Alfonso Signorini e al quale è stata concessa la visita della madre proprio nella puntata serale di ieri, lunedì 10 marzo, quasi a volergli attribuire un riconoscimento per il bel percorso all’interno del- mette in atto non da una settimana e neppure da un mese.