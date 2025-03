Lanazione.it - Il cinema a casa tua con la smart TV di TCL da 55” 4K: affrettati, è in sconto del 36% su Amazon

Leggi su Lanazione.it

TCL 55T8B è una TV QLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, dotata di Google TV, supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, e un sistema audio ONKYO 2.1 per un’esperienzatografica immersiva. Grazie al controllo vocale hands-free e alla compatibilità con Google Assistant, Alexa e AirPlay2, offre massima interattività e facilità d’uso. Oggi la paghi pochissimo: sucosta soltanto 449,00€, con unodel 36%; questa rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera una TV di alta qualità con prestazioni avanzate a un prezzo competitivo. Comprala adesso, è inTCL 55T8B in offerta su: TV QLED 55" 4K Ultra HD a 449,00€ Andiamo con ordine: la tecnologia Quantum Dot (QLED) garantisce colori più brillanti e realistici, con una copertura cromatica superiore rispetto ai tradizionali LED.