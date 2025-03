Il CIM di Velletri chiude tutti ad Ariccia Un altro disservizio della ASL Rm 6 che penalizza i cittadini

Laspunta.it - Il CIM di Velletri chiude, tutti ad Ariccia. Un altro (dis)servizio della ASL Rm 6 che penalizza i cittadini

Dal mese di Dicembre del 2022 il Centro di Salute Mentale diASL Roma 6 – Distretto 5, ha subìto un ridimensionamento a causaprogressiva riduzione delle unità di personale dipendente.Un’altra mazzata per ie per gli utenti del servizio che si trovano a dover affrontare un’altra situazione di disagio, oltre a quello che vivono quotidianamente.Dal mese di Luglio 2024 il CSM diè rimasto con un solo medico psichiatra a tempo pieno per una utenza di 66.000 persone. La Legge n. 833 del 1978 prevedeva 6 medici psichiatri ogni 100.000 abitanti. Quindi se tanto mi da tanto adovevano essere presenti almeno 4 medici.Dal 10 Febbraio 2025 la ASL Roma 6 ha lasciato “a piedi” centinaia di utenti che facevano riferimento per le proprie patologie al Centro di Salute Mentale di, ubicato in via Ariana.