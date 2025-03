Ilgiorno.it - Il chitarrista di Vasco Stef Burns al Rock’n’Roll di Rho

Milano, 11 marzo 2025 – Tappa milanese per il tour dellaLeague: giovedì 13 marzo, alle ore 21.30, il leggendariostatunitense si esibirà sul palco deldi Rho (via Magenta 77, Rho – Milano).vanta una carriera straordinaria, con collaborazioni al fianco di artisti di fama internazionale come Michael Bolton, Alice Cooper e Huey Lewis and the News. Tuttavia, in Italia il suo nome è diventato celebre grazie al sodalizio conRossi, iniziato nel 1995. Da allora, accompagna il Blasco in tutti i suoi tour e album. Per celebrare il decimo anniversario dell’album Roots & Wings (Ultratempo), la sua band ha deciso di regalare ai fan un tour speciale lo scorso dicembre. Oratorna con il Little Big Tour 2025, affiancato dalla bassista Paola Zadra e dal batterista olandese Juan van Emmerloot, membri storici della League.